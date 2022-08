(Di mercoledì 24 agosto 2022) Quando ha tirato fuori la lettera dborsa in via Cembrano, a Genova, il postino si è accorto che non era affrancata e che l'erato.Non solo: il dipendente delle Poste ha sentito un forte odore di...

Invia marijuana all'amico per posta, ma sbaglia indirizzo e arriva alla polizia

GENOVA - La busta profuma di marijuana e l'addetto alle poste la blocca e la segnala alla polizia. E' successo al centro meccanizzato di smistamento della corrispondenza postale di Sestri Ponente: I poliziotti delle Volanti hanno proceduto all'arresto di un quarantanovenne messinese ritenuto responsabile dei reati di coltivazione, produzione e detenzione di sostanza stupefacente.