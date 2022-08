Iacchetti: «Da 50 anni mi sento in colpa per non aver parlato mai con mio padre, non andavo a trovarlo» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Enzo Iacchetti ripercorre la sua carriera in un’intervista al Corriere della Sera. A fine agosto compirà 70 anni. «Quando suonavo e facevo cabaret nei night, venivano a vedermi anche le prostitute della zona, con i loro protettori. Affrontare questo tipo di pubblico non era facilissimo: se non si divertivano a qualche battuta reagivano in maniera… calorosa. Una volta una cicca di sigaretta accesa mi finì dentro la chitarra, stavo per andare a fuoco». Ha debuttato da bambino, sul palcoscenico dell’oratorio. «Ero timidissimo, parlavo pochissimo, ma un regista del mio paese stava preparando uno spettacolo e chiese a mio padre se poteva prendermi per una parte da muto. Mi ritrovai sulla ribalta. Là sopra cominciai a chiacchierare, non riuscivo a stare zitto. Mi piaceva quel posto: fu una folgorazione». Il vero percorso artistico iniziò al ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 agosto 2022) Enzoripercorre la sua carriera in un’intervista al Corriere della Sera. A fine agosto compirà 70. «Quando suonavo e facevo cabaret nei night, venivano a vedermi anche le prostitute della zona, con i loro protettori. Affrontare questo tipo di pubblico non era facilissimo: se non si divertivano a qualche battuta reagivano in maniera… calorosa. Una volta una cicca di sigaretta accesa mi finì dentro la chitarra, stavo per andare a fuoco». Ha debuttato da bambino, sul palcoscenico dell’oratorio. «Ero timidissimo, parlavo pochissimo, ma un regista del mio paese stava preparando uno spettacolo e chiese a miose poteva prendermi per una parte da muto. Mi ritrovai sulla ribalta. Là sopra cominciai a chiacchierare, non riuscivo a stare zitto. Mi piaceva quel posto: fu una folgorazione». Il vero percorso artistico iniziò al ...

