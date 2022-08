House of the Dragon e Stradivarius: la capsule collection che stavate aspettando (Di mercoledì 24 agosto 2022) Stradivarius ha tratto ispirazione da House of the Dragon e ha realizzato una nuova capsule collection che rende giustizia all’estetica predominante della serie TV. House of the Dragon ha stregato anche il fashion system. E, in concomitanza con l’uscita del primo episodio disponibile anche in Italia in contemporanea, è arrivata anche la proposta glamour di Stradivarius. Non è la prima volta che il brand cerca di cavalcare l’onda del successo sul piccolo schermo realizzando una capsule collection ad hoc. L’aveva già sperimentato con Bridgerton, realizzando una proposta fashion piaciuta moltissimo ai clienti e ai fan della serie TV. E, forte di quel successo, ci ha riprovato, questa volta ispirandosi ad una storia ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 24 agosto 2022)ha tratto ispirazione daof thee ha realizzato una nuovache rende giustizia all’estetica predominante della serie TV.of theha stregato anche il fashion system. E, in concomitanza con l’uscita del primo episodio disponibile anche in Italia in contemporanea, è arrivata anche la proposta glamour di. Non è la prima volta che il brand cerca di cavalcare l’onda del successo sul piccolo schermo realizzando unaad hoc. L’aveva già sperimentato con Bridgerton, realizzando una proposta fashion piaciuta moltissimo ai clienti e ai fan della serie TV. E, forte di quel successo, ci ha riprovato, questa volta ispirandosi ad una storia ...

BestMovieItalia : «I draghi vanno bene ma un nero ricco no?»: la star di House of the Dragon si scaglia contro le critiche razziste -… - namius_ : house of the dragon me ha devuelto la esperanza - xenomythos : I draghi in House of the Dragon quando i servitori provano a portarli nelle loro dimore - IleniaSalis : @makkox Il dj con il mojito c'è (ma lui mixa con il ??). Gollum fa la cubista. Free drinks in the house ?? - kngdfa : Scusate ma io non capisco le persone che si lamentano degli incesti In House of the Dragon è letteralmente un’opera… -