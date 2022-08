Giorgia Soleri mostra la sua pancia gonfia prima dell’intervento di endometriosi: “Io e la mia endobelly” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Giorgia Soleri mostra la sua pancia gonfia in un selfie davanti allo specchio, scattato qualche giorno prima dell’intervento di endometriosi a cui si è sottoposta lo scorso anno proprio in agosto. L’influencer e scrittrice invita i suoi 715mila follower a condividere le proprie esperienze con questa devastante malattia e, dopo aver raccontato la sua, in un lungo post scrive: “Vorrei sentire le vostre storie e lasciarle pubbliche: per chiunque ne abbia bisogno…”. Giorgia, 26 anni, a cui la malattia è stata diagnosticata nel marzo 2021, è diventata paladina di una vera e propria campagna di sensibilizzazione sull’endometriosi e la vulvodinia, due problemi di cui molte donne soffrono in silenzio. Lo scorso anno, con ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 24 agosto 2022)la suain un selfie davanti allo specchio, scattato qualche giornodia cui si è sottoposta lo scorso anno proprio in agosto. L’influencer e scrittrice invita i suoi 715mila follower a condividere le proprie esperienze con questa devastante malattia e, dopo aver raccontato la sua, in un lungo post scrive: “Vorrei sentire le vostre storie e lasciarle pubbliche: per chiunque ne abbia bisogno…”., 26 anni, a cui la malattia è stata diagnosticata nel marzo 2021, è diventata paladina di una vera e propria campagna di sensibilizzazione sull’e la vulvodinia, due problemi di cui molte donne soffrono in silenzio. Lo scorso anno, con ...

