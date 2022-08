Facebook hackerato? No | ma in bacheca arrivano post mai visti

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 24 agosto 2022) È giallo sul tilt diche ha fatto apparire sul profilo di centinaia di personedi personaggi famosi che non si seguono. Ma anche messaggi di auguri da persone sconosciute. Sembra che all’origine di tutto questo ci sia un malfunzionamento dell’algoritmo che regola e organizza i contenuti sui feed e sulle bacheche degli utenti. “Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità, il più rapidamente possibile“, afferma la compagnia di Mark Zuckerberg in un comunicato dall’America. Centinaia le segnalazioni di utenti in Italia – ma anche in altre parti d’Europa e negli Usa – Diverse le segnalazioni anche via Twitter con l’hashtag #down. Molti i commenti allarmati anche su Downdetector. In quest’ultimo caso parliamo di un sito in cui è possibile indicare problematiche legate ai servizi di cui si usufruisce ...