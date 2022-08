Elezioni: lista Cappato prepara ricorsi, 'occasione storica per firma digitale' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Milano, 25 ago. (Adnkronos) - Entro la giornata di giovedì 25 agosto verranno depositati i ricorsi per la lista 'Referendum e Democrazia' sulla base delle motivazioni delle corti d'Appello che ieri hanno dichiarato l'inammissibilità delle firme digitali nei collegi dove era stato raggiunto il quorum di sottoscrizioni: un esito "prevedibile", in mancanza di un decreto ad hoc da parte del governo Mario Draghi. "Tutte le forze di governo hanno ancora la possibilità non tanto di favorire la nostra lista, ma di segnare una tappa storica in termini di democrazia introducendo una volta per tutte la firma digitale nel processo elettorale - spiega Marco Cappato -. Il tempo a disposizione c'è e su questa innovazione solo nelle ultime ore abbiamo ricevuto il solidale sostegno da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Milano, 25 ago. (Adnkronos) - Entro la giornata di giovedì 25 agosto verranno depositati iper la'Referendum e Democrazia' sulla base delle motivazioni delle corti d'Appello che ieri hanno dichiarato l'inammissibilità delle firme digitali nei collegi dove era stato raggiunto il quorum di sottoscrizioni: un esito "prevedibile", in mancanza di un decreto ad hoc da parte del governo Mario Draghi. "Tutte le forze di governo hanno ancora la possibilità non tanto di favorire la nostra, ma di segnare una tappain termini di democrazia introducendo una volta per tutte lanel processo elettorale - spiega Marco-. Il tempo a disposizione c'è e su questa innovazione solo nelle ultime ore abbiamo ricevuto il solidale sostegno da ...

