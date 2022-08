Due nuovi concerti dei Coldplay a San Siro e Napoli: biglietti in prevendita (Di mercoledì 24 agosto 2022) Due nuovi concerti dei Coldplay a San Siro e Napoli si aggiungono ai tre già comunicati. In questo articolo troverete i dettagli sui biglietti in prevendita per i due nuovi appuntamenti, uno in programma a Milano (Stadio San Siro), l’altro atteso a Napoli (Stadio Maradona). I Coldplay saranno a Napoli anche il 22 giugno 2023, data che si aggiunge a quella del 21 giugno già annunciata. Il terzo concerto dei Coldplay a San Siro è invece quello del 28 giugno 2023, che si aggiunge alle date del 25 e del 26 giugno. I concerti dei Coldplay in Italia nel 2023 21 e 22 giugno · Napoli, Stadio Diego ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Duedeia Sansi aggiungono ai tre già comunicati. In questo articolo troverete i dettagli suiinper i dueappuntamenti, uno in programma a Milano (Stadio San), l’altro atteso a(Stadio Maradona). Isaranno aanche il 22 giugno 2023, data che si aggiunge a quella del 21 giugno già annunciata. Il terzo concerto deia Sanè invece quello del 28 giugno 2023, che si aggiunge alle date del 25 e del 26 giugno. Ideiin Italia nel 2023 21 e 22 giugno ·, Stadio Diego ...

