Dopo un mese in costante calo, moderata crescita della curva epidemica: i dati comune per comune (Di mercoledì 24 agosto 2022) È in crescita il tasso di incidenza di contagi da Covid in Bergamasca che, nella settimana 17-23 agosto 2022, è pari a 197 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 1,97 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni) Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a 465, ovvero +26,6% (la scorsa settimana presentava -1.301 nuovi casi, pari a -43% rispetto alla settimana precedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti è cresciuta ed è pari a 316 contro i 250 della scorsa settimana. L'andamento dell'indice di trasmissibilità (RdT) appare coerente con i dati di incidenza. Nella settimana in esame è pari a 1,18 ritornando a livelli di soglia critica (che ricordiamo essere pari ad 1), Dopo un mese in cui si era stabilizzato sotto tale soglia confermando il ...

