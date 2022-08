Cosa aspettarsi dall’Italia ai mondiali di pallavolo maschili (Di mercoledì 24 agosto 2022) A inizio agosto di un anno fa la Nazionale di volley maschile usciva rovinosamente ai quarti di finale delle Olimpiadi contro l’Argentina. Era l’ultimo atto per l’Italia del tecnico Gianlorenzo Blengini, che dopo il brillante argento ottenuto nell’edizione del 2016 a Rio De Janeiro, ha bucato i successivi appuntamenti, restituendo ogni estate un’idea di fragilità e impotenza nei momenti decisivi. Il suo successore Ferdinando De Giorgi era chiamato a riavviare un nuovo ciclo con i giovani, con l’obiettivo di tornare competitivo nel medio termine. Invece agli europei dello scorso settembre ha sorpreso tutti con una rosa rinnovata e ha conquistato al primo tentativo un titolo che mancava dal 2005. Un exploit che, oltre a rivelare il talento degli schiacciatori Michieletto e Lavia, 42 anni in due, ha alzato le aspettative in maniera esponenziale in vista dei mondiali in ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 24 agosto 2022) A inizio agosto di un anno fa la Nazionale di volley maschile usciva rovinosamente ai quarti di finale delle Olimpiadi contro l’Argentina. Era l’ultimo atto per l’Italia del tecnico Gianlorenzo Blengini, che dopo il brillante argento ottenuto nell’edizione del 2016 a Rio De Janeiro, ha bucato i successivi appuntamenti, restituendo ogni estate un’idea di fragilità e impotenza nei momenti decisivi. Il suo successore Ferdinando De Giorgi era chiamato a riavviare un nuovo ciclo con i giovani, con l’obiettivo di tornare competitivo nel medio termine. Invece agli europei dello scorso settembre ha sorpreso tutti con una rosa rinnovata e ha conquistato al primo tentativo un titolo che mancava dal 2005. Un exploit che, oltre a rivelare il talento degli schiacciatori Michieletto e Lavia, 42 anni in due, ha alzato le aspettative in maniera esponenziale in vista deiin ...

