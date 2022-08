Champions League 2022/2023, sorteggio Milan ai gironi: le possibili avversarie (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tutto pronto per la partenza della fase a gironi nuova Champions League 2022/2023 con l’ingresso di tutte le più grandi squadre del continente europeo. In vista del sorteggio della fase a gironi, in programma giovedì 25 agosto alle ore 18:00, vi proponiamo tutte le possibili avversarie del Milan che, in quanto campione d’Italia, è stato inserito nella prima fascia. Ecco le squadre che potrebbero finire nello stesso raggruppamento dei rossoneri guidati da Stefano Pioli. FASCIA 2Barcellona Lipsia Liverpool Chelsea Tottenham Atletico Madrid Siviglia FASCIA 3 Borussia Dortmund Salisburgo Shakhtar Donetsk Sporting Lisbona Bayer Leverkusen FASCIA 4 Celtic Marsiglia Club Brugge SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tutto pronto per la partenza della fase anuovacon l’ingresso di tutte le più grandi squadre del continente europeo. In vista deldella fase a, in programma giovedì 25 agosto alle ore 18:00, vi proponiamo tutte ledelche, in quanto campione d’Italia, è stato inserito nella prima fascia. Ecco le squadre che potrebbero finire nello stesso raggruppamento dei rossoneri guidati da Stefano Pioli. FASCIA 2Barcellona Lipsia Liverpool Chelsea Tottenham Atletico Madrid Siviglia FASCIA 3 Borussia Dortmund Salisburgo Shakhtar Donetsk Sporting Lisbona Bayer Leverkusen FASCIA 4 Celtic Marsiglia Club Brugge SportFace.

