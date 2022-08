Ceretta in gravidanza | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su dilei

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Ormai – e per fortuna – la questionee peli sul corpo sta diventando piano piano irrilevante e sempre più donne e uomini decidono liberamente di depilarsi o meno in base ai propri gusti personali ed esigenze. Sullain, però, c’è sempre qualche alone di mistero. Si può fare lain? Come funziona per lasulla pancia? E lainguine è vietata o si più fare anche latotale? Sfatiamo un falso mito sullainCome prima cosa è bene sfatare un mito sullain, anzi sulla depilazione inin generale. Depilarsi o ...