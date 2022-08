«Beats x Kim», gli auricolari wireless realizzati insieme a Kim Kardashian (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo capi di abbigliamento, programmi TV, profumi e lingerie, ora Kim Kardashian ha anche un paio di auricolari wireless marchiati con il suo nome. I «Beats x Kim» sono la prima collaborazione custom in assoluto per i Beats Fit Pro, gli ultimi auricolari true wireless del brand di proprietà di Apple. Una fusione tra moda e funzionalità in cui la tecnologia di alto livello si veste nello stile minimalista esclusivo di Kim Kardashian. «Volevo sganciarmi dall'idea che delle cuffie debbano essere colorate per esprimere personalità. Questa è una collaborazione speciale, perché permette di scegliere se uniformarsi o distinguersi, e Beats è noto per creare prodotti che esaltano l'individualità» ha dichiarato l’ex moglie di Kanye West, alias ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo capi di abbigliamento, programmi TV, profumi e lingerie, ora Kimha anche un paio dimarchiati con il suo nome. I «x Kim» sono la prima collaborazione custom in assoluto per iFit Pro, gli ultimitruedel brand di proprietà di Apple. Una fusione tra moda e funzionalità in cui la tecnologia di alto livello si veste nello stile minimalista esclusivo di Kim. «Volevo sganciarmi dall'idea che delle cuffie debbano essere colorate per esprimere personalità. Questa è una collaborazione speciale, perché permette di scegliere se uniformarsi o distinguersi, eè noto per creare prodotti che esaltano l'individualità» ha dichiarato l’ex moglie di Kanye West, alias ...

