Attacco hacker ASL di Torino: quali servizi vengono mantenuti e quali sospesi? (Di mercoledì 24 agosto 2022) In questi giorni la ASL "Città di Torino" è sotto Attacco informatico: i computer sono bloccati e una nota di riscatto sembra sia stata inviata via mail all'ente. Probabilmente si tratta di un sempre più comune Attacco ransomware, con cui si limita l'accesso al dispositivo colpito richiedendo un riscatto. Dopo il pagamento, le limitazioni vengono rimosse. LEGGI ANCHE > Italia e cybercrime, a maggio primi in Europa e sesti nel mondo per attacchi malware e ransomware La ricostruzione dell'Attacco hacker all'ASL di Torino Con il comunicato stampa emanato ieri, 23 agosto, la ASL di Torino rende noto che l'Attacco informatico ha avuto inizio venerdì 19 agosto e comunica ai cittadini quali sono i ...

