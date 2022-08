Ue | Amendola | ' cordoglio per scomparsa Petriccione | grande italiano a Bruxelles'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - “Esprimo il mio più profondoper ladel Direttore Generale della Commissione europea Mauro. Unche si è sempre distinto per la sua professionalità in posizioni di rilievo come quella di Vice Direttore Generale per il Commercio e - dal 2018 a oggi - di Direttore Generale per l'azione climatica. In quest'ultima posizione è stato al centro della rivoluzione economica e sociale del Green Deal europeo e di negoziati complessi sul pacchetto ‘Fit for 55' che hanno trovato una soluzione lo scorso giugno durante la Presidenza francese del Consiglio UE”. Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo. “Interlocutore disponibile e apprezzato dai vertici delle Istituzioni europee e da tutti gli Stati membri ...