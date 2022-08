Traffico Roma del 23-08-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 agosto 2022) Luceverdeben trovati dalla redazione in via di normalizzazione le code dovute un veicolo in panne sulla A24-l’aquila-teramo tra Tivoli e Castel Madama direzione Teramo sul raccordo bici si allungano le file per incidente sulla carreggiata esterna tra Laurentina e Anagnina in città aumentano gli spostamenti nel complesso la circolazione rimane scorrevole questa sera ultimo appuntamento con gli spettacoli di strada in via dei Fori Imperiali è in via dei Cerchi dalle 20 a mezzanotte Entrambe le strade sono chiuse alè deviato e le linee bus di zona concludendo con il trasporto pubblico ritardi sulla linea termini Centocelle i treni hanno una frequenza di circa 20 minuti dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a ...