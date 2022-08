Tiro a volo | Europei 2022 | i favoriti dello skeet Rossetti | Cassandro e Lodde per il podio

Leggi su oasport

(Di martedì 23 agosto 2022) Glidisono in rampa di lancio. In quel di Larnaca da domani, mercoledì 24 agosto, le prime delegazioni inizieranno a testare il campo didel conosciutissimo impianto cipriota dove si assegneranno sia le medaglie continentali sia i primi pass olimpici, verso Parigi 2024 (ce ne sono in palio due per ogni concorso individuale) di trap e. Ecco, proprio loè la specialità, delle due in programma, che vive con maggior incertezza questo Campionato Europeo dal momento che le gare che contano sono previste in agenda giovedì 8 e venerdì 9 settembre prossimi, quindi fra due settimane. Calcio femminile, Milena Bertolini confermata C.T. dell’Italia. Diversi cambi in panchina nelle nazionali giovanili Ma quali potrebbero essere i ...