Smart working | dal 1Â° settmbre le nuove regole | torna l' accordo individuale ma con comunicazioni semplificate

(Di martedì 23 agosto 2022) A comunicarlo è stato il ministro del Lavoro Andrea Orlando , che ha ha licenziato il decreto che attua quanto previsto dal dl Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 19 agosto. ...

Saltata la proroga del diritto alloper i lavoratori fragili e per i genitori di figli minori di 14 anni per queste due categorie di lavoratori nel settore privato dallo scorso 31 ..., cosa cambia dal primo settembre 'Con la modifica si prevede la riformulazione della rubrica dell'articolo 23 della legge 22 maggio 2017 e del primo comma della medesima disposizione', ...Dall’1 settembre scatta la semplificazione dello smart working. Ã stato infatti emanato il decreto di attuazione di una norma del Dl Semplificazioni, che prevede che il datore di lavoro comunichi in v ...Dal primo settembre le comunicazioni relative allo smart working saranno semplificate. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha emanato il decreto ministeriale di attuazione della norma ...