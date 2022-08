Samp, operazione riuscita per attaccante De Luca (Di martedì 23 agosto 2022) L'attaccante della Sampdoria Manuel De Luca è stato sottoposto a Roma all'intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio sinistro. L'operazione, eseguita a Villa Stuart dal ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) L'delladoria Manuel Deè stato sottoposto a Roma all'intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio sinistro. L', eseguita a Villa Stuart dal ...

glooit : Samp, operazione riuscita per attaccante De Luca leggi su Gloo - ansa_liguria : Samp, operazione riuscita per attaccante De Luca - Marcel_Bel89 : Samp, operazione riuscita per attaccante De Luca - Luxgraph : Samp, per De Luca operazione al menisco riuscita. A parte Conti e Trimboli - sportli26181512 : Samp, a parte Conti e Trimboli. Per De Luca operazione al menisco riuscita: I blucerchiati in mattinata hanno svolt… -