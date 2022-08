Roma, entrano nella notte nell’asilo nido e lo distruggono: a rischio l’apertura (Di martedì 23 agosto 2022) Vernice nera sui muri e sulle finestre. Oggetti rotti, gettati poi a terra. L’asilo nido “I Tesori di Gulliver” di via Camilla Ravera, in zona Ottavia, a Roma, è stato completamente vandalizzato questa notte. Un atto vandalico che rischia di compromettere il regolare inizio dell’anno scolastico e di mettere così in difficoltà centinaia di famiglie Romane. “Oggi non è un buongiorno per il Municipio XIV”, ha dichiarato questa mattina Marco Della Porta, Presidente del Municipio. “Questa notte è successo qualcosa di inspiegabile. Un atto vandalico inqualificabile ha colpito il nido I Tesori di Gulliver a Ottavia. Un atto di cui ho difficoltà a comprendere il senso. Un atto di inciviltà assurdo, che compromette l’apertura del nido. L’atto vandalico ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 agosto 2022) Vernice nera sui muri e sulle finestre. Oggetti rotti, gettati poi a terra. L’asilo“I Tesori di Gulliver” di via Camilla Ravera, in zona Ottavia, a, è stato completamente vandalizzato questa. Un atto vandalico che rischia di compromettere il regolare inizio dell’anno scolastico e di mettere così in difficoltà centinaia di famigliene. “Oggi non è un buongiorno per il Municipio XIV”, ha dichiarato questa mattina Marco Della Porta, Presidente del Municipio. “Questaè successo qualcosa di inspiegabile. Un atto vandalico inqualificabile ha colpito ilI Tesori di Gulliver a Ottavia. Un atto di cui ho difficoltà a comprendere il senso. Un atto di inciviltà assurdo, che compromettedel. L’atto vandalico ha ...

