Roglic subito padrone della Vuelta | tappa e maglia rossa a Laguardia con uno scatto dei suoi

Leggi su sportface

(Di martedì 23 agosto 2022) E’ un Primozdevastante quello che conquista la quartaa Espana 2022, al termine di oltre 152 km mossi con partenza da Vitoria e con un arrivo ain salita sul quale il fuoriclasseJumbo Visma ha fatto la differenza, come spesso gli capita quando lo sprint è in ascesa, battendo un ottimo Mads Pedersen (Trek Segafredo) ed Enric Mas (Movistar) allo sprint. In un finale caratterizzato dall’immobilismo e dalle schermaglie tra i big negli ultimi metri, il campione in carica ha deciso di prendere per mano la situazione, e con una progressione irresistibile si è cucito sulle spalle lafin dalla quarta, la prima sul territorio spagnolo dopo il prologo olandese in cui, tra ...