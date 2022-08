Rita Dalla Chiesa rischia tutto, chiamata impossibile da rifiutare: sì all’offerta di Berlusconi (Di martedì 23 agosto 2022) La nota conduttrice ha preso una decisione senza precedenti. Rita Dalla Chiesa stravolge tutto: ora non si torna più indietro Rita Dalla Chiesa (Youtube)Giornalista e conduttrice televisiva, Rita Dalla Chiesa ha lavorato sia in Rai che in Mediaset, dove è arrivata al grande successo grazie anche a Forum. Figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, non si è mai tirata indietro dal parlare della sua vita e delle sue difficoltà, a partire dall’omicidio di suo padre, ucciso Dalla mafia nel 1982. Nelle ultime ore, Rita Dalla Chiesa ha preso una decisione incredibile e inattesa per il proprio futuro. Il sì a ... Leggi su specialmag (Di martedì 23 agosto 2022) La nota conduttrice ha preso una decisione senza precedenti.stravolge: ora non si torna più indietro(Youtube)Giornalista e conduttrice televisiva,ha lavorato sia in Rai che in Mediaset, dove è arrivata al grande successo grazie anche a Forum. Figlia del Generale Carlo Alberto, non si è mai tirata indietro dal parlare della sua vita e delle sue difficoltà, a partire dall’omicidio di suo padre, uccisomafia nel 1982. Nelle ultime ore,ha preso una decisione incredibile e inattesa per il proprio futuro. Il sì a ...

