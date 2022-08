Perché la profezia di House of the Dragon ricorda qualcosa di già visto in Game of Thrones

Leggi su gqitalia

(Di martedì 23 agosto 2022) Non possiamo non parlare delladiof theil primo episodio è andato dritto al cuore dei fan grazie a un chiaro riferimento aof. Se non hai ancora avuto occasione di gustarti l'episodio, aspetta prima di leggere di cosa stiamo trattando. Non ci sono spoiler rilevanti di cui avere timore per il gradimento della serie, ma è comunque meglio ascoltare direttamente la vicenda dalle vive parole dei personaggi della storia. Se, invece, ti sei alzato di prima mattina e oggi non ricordi molto della scena dellaera troppo presto e l'episodio della durata di un'ora e cinque minuti è stato molto impegnativo, leggere questo articolo ti sarà utile. Ladiof ...