Il software per la guida autonoma della Tesla costerà il 25% in più  

AGI - Dal 5 settembre Tesla aumenterà del 25% il prezzo del suo software premium per il sistema di assistenza alla guida (anche FSD, Full Self Driving), passando da 12 a 15 mila dollari. Ad annunciarlo l'amministratore delegato della società, Elon Musk, in un post su Twitter. Il tycoon non è però entrato nel merito dell'abbonamento mensile, fissato a 199 dollari. Il produttore di veicoli elettrici sta inoltre rilasciando una nuova versione beta, sempre del software FSD, la versione 10.69, che consente ai conducenti di testare le nuove funzionalità del sistema di assistenza alla guida su strade pubbliche prima che venga completamente eseguito il debug. Non è la prima volta che Musk alza il prezzo del sistema di assistenza alla guida. Nel gennaio 2022, ...

