Gerry Scotti, triste notizia per il conduttore: colpo basso (Di martedì 23 agosto 2022) Gerry Scotti, triste notizia per il famoso conduttore Mediaset: colpo basso; cosa è successo nelle scorse ore. È uno dei personaggi più amati della nostra tv, come uno di famiglia per il pubblico italiano. Parliamo proprio di lui, Gerry Scotti, non a caso definito lo ‘zio Gerry’ dai suoi telespettatori. E lo zio Gerry sta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 23 agosto 2022)per il famosoMediaset:; cosa è successo nelle scorse ore. È uno dei personaggi più amati della nostra tv, come uno di famiglia per il pubblico italiano. Parliamo proprio di lui,, non a caso definito lo ‘zio’ dai suoi telespettatori. E lo ziosta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Manuel_trash : RT @pazzipergerry: Zio @Gerry_Scotti su @tvsorrisi ci parla della nuova #CadutaLibera. Dal 29 agosto ?? - ludovicaaaaaa_ : Carlo Cracco per le patatine San Carlo, Gerry Scotti per il riso Scotti, io purtroppo ho l'umorismo rotto e ste cos… - SalvoImprevist : @GPasqui Come Gerry Scotti per il riso Scotti ?? - CorriereCitta : Caduta Libera, ecco quando ritorna su Canale 5: data e novità del preserale con Gerry Scotti - sagemoonlit : ma io posso restare seria ad ascoltare minacce di denunce ad @helenngs che ha l’immagine del profilo di gerry scotti #manuspace -