Gas, ENI scopre un maxi giacimento a Cipro: cosa può cambiare (Di martedì 23 agosto 2022) Eni ha scoperto a 160 chilometri a largo di Cipro, a 2.287 metri di profondità, un giacimento di gas che secondo le stime è stato quantificato in 2,5 trilioni di piedi cubi. Il "trilione" è riferito alla scala degli USA e della Francia, pari a 10 elevato 12, e non al valore che assume in altre parti del mondo, cioè 10 elevato 18 . La scoperta potrebbe sovvertire gli equilibri dell'approvvigionamento italiano all'estero. Leggi anche: Caro Carburante, nuova proroga per il taglio delle accise: fino a quando costa di meno la benzina La scoperta Il gas è stato trovato nel Blocco 6 del pozzo Cronos-1 nel quale sta lavorando Eni Cyprus e TotalEnergies, quest'ultima è una compagnia petrolifera francese, al 50 per cento ciascuna. Eni stessa fa sapere che si tratta di una scoperta che può portare a un incremento di volumi di gas in Europa. Quando sarà ...

