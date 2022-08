Canarie | viaggio tra borghi rurali e borghi di pescatori

Leggi su lopinionista

(Di martedì 23 agosto 2022) Gli affascinanti paesi marinari e gli insediamentinell’entroterra sono elementi peculiari dell’arcipelago spagnolo. Qui si respira la storia e la cultura di queste terre, crocevia dei traffici dall’Europa al Nuovo Continente Ogni isola dell’arcipelago delleha una propria identità Identità, che si esprime nella varietà dei panorami, verdeggianti, rocciosi, vulcanici o desertici, e che si rispecchia nei suoi centri abitati. Allo stesso tempo tutte le isole condividono un patrimonio di tradizioni e cultura tipico deie dei paesi di, fatto di una storia millenaria che ha visto queste isole come ultimo avamposto prima delle traversate dell’Oceano. Per parlare della cultura canaria non si può prescindere dal racconto delle influenze straniere: romane ...