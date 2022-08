Addio al pittore Vittorio Matino | tra i più noti esponenti italiani dell’astrattismo

(Di martedì 23 agosto 2022) L’artista, uno dei più, che ha fatto del colore, inteso come pura energia luminosa l’elemento centrale della sua pittura, è morto a Nizza all’età di 79 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta il 17 agosto, è stato dato dalla moglie Nathalie Vernizzi, curatrice della monografia dedicata al marito, semplicemente intitolata “”, pubblicata da Silvana Editoriale in occasione delle mostre deldel 2007 alla Galerie Sapone a Nizza, alla Sundaram Tagore Gallery a New York e alla Folini Arte Contemporanea a Chiasso: il volume riassume con dovizia di illustrazioni, di apparati critici, e bio-documentari 40 anni di lavoro. Nato a Tirana nel 1943, dove il padre militare risiede con la ...

fernandoguallar : RT @LaStampa: È morto Dimitri Vrubel: addio al pittore russo del bacio Honecker-Brezhnev sul muro di Berlino - infoitinterno : È morto Dimitri Vrubel: addio al pittore russo del bacio Honecker-Brezhnev sul muro di Berlino - Profilo3Marco : RT @LaStampa: È morto Dimitri Vrubel: addio al pittore russo del bacio Honecker-Brezhnev sul muro di Berlino - Profilo3Marco : RT @LaStampa: È morto Dimitri Vrubel: addio al pittore russo del bacio Honecker-Brezhnev sul muro di Berlino - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: È morto Dimitri Vrubel: addio al pittore russo del bacio Honecker-Brezhnev sul muro di Berlino -

La Stampa

Elvio è noto ad Alano di Piave in quanto era un bravissimo, apprezzato dagli esperti del ... le due bare di Elvio e Irma saranno insieme per l', poi la tumulazione.... a dare il benvenuto nella libreria Cicerone a romani e turisti che sfilano per le vie del centro: il poeta cileno è l'ultimo ritratto esposto di Fabio Bigonzi , il netturbino. Classe '68, ... È morto Dimitri Vrubel: addio al pittore russo del bacio Honecker-Brezhnev sul muro di Berlino L’artista Vittorio Matino, uno dei più noti esponenti italiani dell’astrattismo, che ha fatto del colore, inteso come pura energia luminosa l’elemento centrale della sua pittura, è morto a Nizza ...In Ama da 32 anni, Fabio Bigonzi, da sempre vive a Centocelle e ha una grande passione: quella di dipingere. Ha iniziato dieci anni fa, un po’ per gioco ...