Addio a Gino Cogliandro del trio comico dei Trettré | 5 migliori sketch dell’artista

(Di martedì 23 agosto 2022) E’ scomparso a 72 annidei: cinqueper ricordarlo Lutto nel mondo dello spettacolo: è scomparso a 72 anni, attore edei. A darne la notizia è stato il conduttore radiofonico Gianni Simioli, che ha chiosato sui social con una delle sue frasi più famose del: “A me me pare na strunzata”. Grazie ai(formato Edoardo Romano e Mirko Setaro),ha raggiunto un grande successo tra gli anni ’80 e ’90 con la partecipazione a Drive In, It-aliani e molte edizioni di Buona Domenica, talk show condotto da Maurizio Costanzo. Si dedicò anche al cinema, tra cui ‘Joan Lui’, con la regia di Adriano Celentano, a ‘Fantozzi 2000 – La ...

EzioGreggio : Addio a Gino Cogliandro, compagno col suo gruppo dei Trettre di tanti anni di lavoro e di allegria, insieme a… - anperillo : Addio al bravissimo Gino #Cogliandro, straordinario cabarettista, la simpatia napoletana fattasi persona ?? #Trettre - SkyTG24 : Addio a Gino Cogliandro, la carriera dell’attore e comico del trio “Trettré”. FOTO - gioachino_asti : RT @anperillo: Addio al bravissimo Gino #Cogliandro, straordinario cabarettista, la simpatia napoletana fattasi persona ?? #Trettre https:/… - Tony34553659 : RT @EzioGreggio: Addio a Gino Cogliandro, compagno col suo gruppo dei Trettre di tanti anni di lavoro e di allegria, insieme a #DriveIn . C… -

In occasione della reunion del Trio Fabio Fazio li aveva invitati a 'Che Tempo Che Fa' Ezio Greggio lo ha ricordato con un tweet 'Cogliandro, compagno col suo gruppo dei Trettré di tanti ...A dare il triste annuncio è il conduttore radiofonico Gianni Simioli , in cui cita un vecchio tormentone lanciato dal trio dei Trettré a ' Drive In ': 'COGLIANDRO dei TRETTRE. Ripeto: a ...Un amatissimo comico ci lascia all’improvviso: la televisione italiana è in lutto. Ecco cosa sta succedendo ed black humor nel messaggio di addio. La sua lunga carriera artistica si era realizzata sop ...Gianni Simioli, conduttore radiofonico, ha annunciato sui propri canali social la scomparsa di Gino Cogliandro, uno dei membri del gruppo comico dei Trettré.