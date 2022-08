Accoltellato a 15 anni fuori dalla sala giochi forse per uno sguardo troppo insistente (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Un quindicenne è stato Accoltellato fuori da una sala giochi in Brianza, sotto lo sguardo terrorizzato di un gruppo di ragazzi e si trova ora in terapia intensiva. I carabinieri hanno arrestato il suo presunto aggressore, un ragazzo di 27 anni, cone le accuse di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, porto di oggetti atti a offendere e detenzione abusiva di munizioni. Inoltre, è stato anche segnalato alla prefettura come assuntore di sostanza stupefacenti. E' successo a Busnago in provincia di Monza, il 16 agosto. forse uno sguardo di troppo Dalle prime testimonianze raccolte dai militari, i due ragazzi, che erano all'esterno del centro commerciale, proprio davanti alle porte che danno accesso alla ... Leggi su agi (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Un quindicenne è statoda unain Brianza, sotto loterrorizzato di un gruppo di ragazzi e si trova ora in terapia intensiva. I carabinieri hanno arrestato il suo presunto aggressore, un ragazzo di 27, cone le accuse di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, porto di oggetti atti a offendere e detenzione abusiva di munizioni. Inoltre, è stato anche segnalato alla prefettura come assuntore di sostanza stupefacenti. E' successo a Busnago in provincia di Monza, il 16 agosto.unodiDalle prime testimonianze raccolte dai militari, i due ragazzi, che erano all'esterno del centro commerciale, proprio davanti alle porte che danno accesso alla ...

Margher58959797 : @rulajebreal A Milano, in piazza della Repubblica un eritreo ha accoltellato una connazionale di 22 anni: l'aveva c… - ABosurgi : RT @Yogaolic: #Milano Accoltellato a 15 anni fuori dalla sala giochi per uno sguardo 'di troppo' - infoitinterno : Accoltellato a 15 anni fuori dalla sala giochi forse per uno sguardo troppo insistente - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Ragazzo di 15 anni accoltellato a Busnago per uno sguardo “di troppo”: arrestato un 27enne - Stefano_Lupus : RT @LaNotiziaTweet: Ragazzo di 15 anni accoltellato a Busnago per uno sguardo “di troppo”: arrestato un 27enne -