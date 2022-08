Traffico Roma del 22-08-2022 ore 07:30 (Di lunedì 22 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e buon lunedì 22 agosto nulla da segnalare al momento a sulle strade della capitale c’è ancora poco Traffico è quel poco risulta scorrevole da o giovedì prossimo 25 agosto sono possibili rallentamenti per lavori sulla rete del gas in via Tarquinio Collatino all’Olimpico invece questa sera alle 18:30 a Roma Cremonese Attenta ai cambiamenti per la viabilità nella zona circostante lo stadio ancora chiuso per un muro pericolante il tetto di via della Lungara tra la salita del Buon Pastore e il Lungotevere Gianicolense Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico vi ricordo che per i lavori di rinnovo dei Binari la linea 38 è sostituita sull’intero percorso da un servizio di bus dei tagli di queste notizie sul sito Roma.luceverde.it da Massimo vecchi per il momento è tutto un servizio a cura ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e buon lunedì 22 agosto nulla da segnalare al momento a sulle strade della capitale c’è ancora pocoè quel poco risulta scorrevole da o giovedì prossimo 25 agosto sono possibili rallentamenti per lavori sulla rete del gas in via Tarquinio Collatino all’Olimpico invece questa sera alle 18:30 aCremonese Attenta ai cambiamenti per la viabilità nella zona circostante lo stadio ancora chiuso per un muro pericolante il tetto di via della Lungara tra la salita del Buon Pastore e il Lungotevere Gianicolense Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico vi ricordo che per i lavori di rinnovo dei Binari la linea 38 è sostituita sull’intero percorso da un servizio di bus dei tagli di queste notizie sul sito.luceverde.it da Massimo vecchi per il momento è tutto un servizio a cura ...

VAIstradeanas : 07:47 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 06:59 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - VAIstradeanas : 06:47 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma - GeneraleSalazar : @ziobaffone Trasporti gratis non so come sia sostenibile…ma dal punto di vista del miglioramento caos traffico Roma… -