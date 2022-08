Tornano da un viaggio di 3 anni a Dubai: ma la casa è occupata. E non li fanno più entrare (Di lunedì 22 agosto 2022) Carna e Ganes Brooks sono tornati nella loro proprietà a Dartford ( Inghilterra ) dopo un lungo viaggio di tre anni a Dubai. La coppia aveva contattato gli inquilini a febbraio per chiedere loro di ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 agosto 2022) Carna e Ganes Brooks sono tornati nella loro proprietà a Dartford ( Inghilterra ) dopo un lungodi tre. La coppia aveva contattato gli inquilini a febbraio per chiedere loro di ...

leggoit : Tornano da un #viaggio di 3 anni a #dubai: ma la casa è occupata. E non li fanno più entrare - zazoomblog : Tornano dopo un viaggio di tre anni ma la casa è occupata dagli inquilini che non li fanno più entrare - #Tornano… - Anna302478978 : Tornano dopo un viaggio di 3anni,ma la casa è occupata dagli inquilini che non li fanno+entrare Questa volta in UK… - czerosi : RT @MaxMelley: Il viaggio verso l'Ucraina. Insieme a due rifugiati che tornano a casa. - matteofila : RT @MaxMelley: Il viaggio verso l'Ucraina. Insieme a due rifugiati che tornano a casa. -