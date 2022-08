Serie A | i rinforzi che affollano l’infermeria | quanti infortuni tra le new entry

(Di lunedì 22 agosto 2022) Incredibile ma vero. A rendere ancora più anomala una delle sessioni di calciomercato più strane di sempre – con l’inizio anticipato dei campionati – sono arrivati anche gli, che inA hanno colpito molti tra i nuovi acquisti di alcune big del calcio italiano. A metà agosto infatti Juventus, Inter e Roma si ritrovano a fare i conti con alcuni degli uomini più attesi – da tifosi e rispettivi allenatori – bloccati in infermeria a causa di problemi fisici. Situazioni più o meno gravi, che stanno comunque portando i club a ragionare se intervenire o meno sul mercato per provare a risolvere la questione. Queste le più spinose: Roma ANSA Georginio Wijnaldum con la maglia della RomaA rovinare l’estate di José Mourinho è stato senza dubbio l’o di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese – arrivato dal ...

sportli26181512 : #Roma, #Wijnaldum shock: frattura della tibia destra. Rischia un lungo stop: Brutte notizie per #Mourinho, che perd… - ManuFilippone95 : RT @NonEvoluto: Che servano rinforzi soprattutto dopo l'infortunio di Rade, lo sappiamo tutti e l'ho ribadito senza nascondermi. Esultare p… - quevivagian : RT @NonEvoluto: Che servano rinforzi soprattutto dopo l'infortunio di Rade, lo sappiamo tutti e l'ho ribadito senza nascondermi. Esultare p… - Rossonero__1899 : RT @NonEvoluto: Che servano rinforzi soprattutto dopo l'infortunio di Rade, lo sappiamo tutti e l'ho ribadito senza nascondermi. Esultare p… - pbrex668 : RT @NonEvoluto: Che servano rinforzi soprattutto dopo l'infortunio di Rade, lo sappiamo tutti e l'ho ribadito senza nascondermi. Esultare p… -

Open

...agli esperti delle griglie e ai professori che danno i voti al calciomercato delle squadre di...fatto i conti con l'ottimo Cristiano Giuntoli che zitto zitto stava trattando altri. E che ...non sono 'gratis', si pagano sulla bilancia. Per cui parallelamente sono state ...kg in meno sono arrivati dall'impianto frenante con dischi carboceramici (da 410 mm all'anteriore) di. ... Serie A, i rinforzi che affollano l’infermeria: quanti infortuni tra le new entry La seconda giornata del campionato di Serie A si conclude oggi, lunedì 22 agosto . La Roma ospita la Cremonese, mentre la Juventus ...Complimenti agli esperti delle griglie e ai professori che danno i voti al calciomercato delle squadre di Serie A. Il 6 alla campagna acquisti del Napoli per qualcuno era anche un po' stiracchiato. Pe ...