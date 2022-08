“Seguivo il navigatore” | così pattinava in autostrada in piena notte Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago – Tra Genova e Ventimiglia,in. Una storiella scanzonata? Macché. Un’incredibile e pericolosissima realtà, documentata anche dadi alcuni automobilisti divertiti e riportata da Libero.inLa ragazza, narravamo prima, in. Il percorso è ligure, tra il capoluogo e il confine francese. Tra sabato e domenica arriva l’allarme poco dopo la mezzaalla centrale della polizia stradale: due pattuglie della sottosezione di Imperia immediatamente si preparano per andare sul posto, nel tentativo di evitare una tragedia che, per fortuna, non è avvenuta. Nel, un utente Youtube prende in giro la protagonista dell’incredibile episodio: ...