Roma, oggi gli esami di Wijnaldum dopo l'infortunio: le ipotesi sui tempi di recupero

dopo neanche un mese dal suo approdo alla Roma, Wijnaldum è costretto a doversi fermare per una frattura alla tibia rimediata in allenamento. I tempi di recupero precisi non sono stati ancora resi noti, ma si saprà sicuramente qualcosa in più dopo la visita medica prevista in data odierna a Villa Stuart. Al momento, lo staff medico dei giallorossi ha escluso il ricorso all'operazione e si tenterà la terapia conservativa con la semplice applicazione di un gesso.

Se questo trattamento non dovesse dare però gli effetti sperati, a quel punto l'intervento chirurgico sarebbe obbligatorio. Ad ogni modo, è molto probabile che il 2022 calcistico di Georgino Wijnaldum finisca qui. Una brutta tegola per la Roma.

