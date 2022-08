Roma, crolla albero, centrata in pieno un’auto: donna portata in Ospedale (FOTO) (Di lunedì 22 agosto 2022) Incidente nella tarda mattinata di oggi in Viale Africa all’Eur dove il crollo di un albero, avvenuto all’altezza di Piazzale Champagnat ha provocato il ferimento di una donna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Eur. albero caduto all’Eur oggi La grossa pianta ha infatti centrato in pieno un’autovettura in sosta al cui interno si trovava una donna di 40 anni. La conducente, rimasta bloccata nell’abitacolo, sembrerebbe non aver riportato gravi conseguenze ma è stata comunque portata in Ospedale per accertamenti. Leggi anche: Maltempo, violento temporale su Roma e provincia all’alba: 3 alberi caduti Chiusa Viale Africa Per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) Incidente nella tarda mattinata di oggi in Viale Africa all’Eur dove il crollo di un, avvenuto all’altezza di Piazzale Champagnat ha provocato il ferimento di una. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale diCapitale del Gruppo Eur.caduto all’Eur oggi La grossa pianta ha infatti centrato invettura in sosta al cui interno si trovava unadi 40 anni. La conducente, rimasta bloccata nell’abitacolo, sembrerebbe non aver riportato gravi conseguenze ma è stata comunqueinper accertamenti. Leggi anche: Maltempo, violento temporale sue provincia all’alba: 3 alberi caduti Chiusa Viale Africa Per ...

