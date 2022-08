Ragazza 28enne cade e muore sul monte Macina | era in vacanza con il fidanzato

Tragedia durante un'escursione in montagna . Unadi 28 anni è morta dopo esser caduta da un sentiero sul Monte Macina , in Alta Garfagnana, nel comune di Vagli di Sotto in provincia di Lucca. Sul posto è andato il Soccorso Alpino ma per la ......stato nulla da fare per l'escursionistadi Firenze che oggi, 22 agosto, è precipitata nel vuoto sul sentiero del Monte Macina in Alta Garfagnana, nel comune di Vagli di Sotto (). La...Non c'è stato nulla da fare per l'escursionista 28enne di Firenze che oggi, 22 agosto, è precipitata nel vuoto sul sentiero del Monte Macina in Alta Garfagnana, nel ...Tragedia durante un'escursione in montagna. Una ragazza di 28 anni è morta dopo esser caduta da un sentiero sul Monte Macina, in Alta Garfagnana, nel comune di Vagli di Sotto in ...