Novità Keylor Navas: notizia dal PSG sul portiere che piace al Napoli! (Di lunedì 22 agosto 2022) Gli ultimi giorni di calciomercato saranno decisivi per completare le rose dei vari club europei. Anche il Napoli si sta muovendo per consegnare a Luciano Spalletti una squadra definita in ogni reparto. E proprio in questo senso resta da sistemare la questione legata al portiere. Non è un mistero che i partenopei stiano seguendo con insistenza Keylor Navas, portiere che ha ormai rotto il rapporto con il PSG. L’estremo difensore costaricano è sempre più lontano da Parigi, tant’è che nell’ultimo match in casa del Lille è rimasto fuori dalla lista dei convocati, ufficialmente per un dolore nella zona lombare. Keylor Navas Napoli (Getty Images) Il tecnico Galtier ha concesso due giorni di riposo alla squadra dopo la netta vittoria per 1-7 contro il Lille. Navas – ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 22 agosto 2022) Gli ultimi giorni di calciomercato saranno decisivi per completare le rose dei vari club europei. Anche il Napoli si sta muovendo per consegnare a Luciano Spalletti una squadra definita in ogni reparto. E proprio in questo senso resta da sistemare la questione legata al. Non è un mistero che i partenopei stiano seguendo con insistenzache ha ormai rotto il rapporto con il PSG. L’estremo difensore costaricano è sempre più lontano da Parigi, tant’è che nell’ultimo match in casa del Lille è rimasto fuori dalla lista dei convocati, ufficialmente per un dolore nella zona lombare.Napoli (Getty Images) Il tecnico Galtier ha concesso due giorni di riposo alla squadra dopo la netta vittoria per 1-7 contro il Lille.– ...

