Nordcorea, al via esercitazioni Usa-Corea del Sud (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Stati Uniti e Corea del Sud hanno iniziato le manovre congiunte estive, ha confermato un portavoce del ministero della Difesa a Seul. Le esercitazioni di quest’anno sono le più estese degli ultimi cinque anni, nel quadro della ripresa delle tensioni con la Corea del Nord. Gli Stati Uniti mantengono 28.500 soldati in Corea del Sud come misura di deterrenza contro le minacce di Pyongyang. Le manovre, a cui è stato dato il nome di “Ulchi Freedom Shield”, si concluderanno il primo settembre. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Stati Uniti edel Sud hanno iniziato le manovre congiunte estive, ha confermato un portavoce del ministero della Difesa a Seul. Ledi quest’anno sono le più estese degli ultimi cinque anni, nel quadro della ripresa delle tensioni con ladel Nord. Gli Stati Uniti mantengono 28.500 soldati indel Sud come misura di deterrenza contro le minacce di Pyongyang. Le manovre, a cui è stato dato il nome di “Ulchi Freedom Shield”, si concluderanno il primo settembre. L'articolo proviene da Italia Sera.

