La Juve non sfonda, a Marassi 0-0 con la Samp (Di lunedì 22 agosto 2022) Gran bella partita a Marassi tra Sampdoria e Juventus. Tanto gioco, molte occasioni ma il match termina 0-0. Un risultato giusto e che accontenta soprattutto i blucerchiati che conquistano il primo punto in campionato. Meglio la Samp nel primo tempo con una traversa colpita da Leris. Nella ripresa la Juve ci prova e l`occasione più ghiotta capita a Kostic nel recupero, gran parata di Audero. Gol annullato a Rabiot2^ Giornata Udinese-Salernitana 0-0, Torino-Lazio 0-0, Inter-Spezia 3-0, Sassuolo-Lecce 1-0, Empoli-Fiorentina 0-0, Napoli-Monza 4-0, Bologna-Hellas Verona 1-1, Atalanta-Milan 1-1, Roma-Cremonese 1-0, Sampdoria-Juventus 0-0Classifica: Napoli, Inter, Roma 6, Lazio, Torino, Fiorentina, Milan, Atalanta, Juventus 4, Spezia, Sassuolo, Roma 3, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 22 agosto 2022) Gran bella partita atradoria entus. Tanto gioco, molte occasioni ma il match termina 0-0. Un risultato giusto e che accontenta soprattutto i blucerchiati che conquistano il primo punto in campionato. Meglio lanel primo tempo con una traversa colpita da Leris. Nella ripresa laci prova e l`occasione più ghiotta capita a Kostic nel recupero, gran parata di Audero. Gol annullato a Rabiot2^ Giornata Udinese-Salernitana 0-0, Torino-Lazio 0-0, Inter-Spezia 3-0, Sassuolo-Lecce 1-0, Empoli-Fiorentina 0-0, Napoli-Monza 4-0, Bologna-Hellas Verona 1-1, Atalanta-Milan 1-1, Roma-Cremonese 1-0,doria-ntus 0-0Classifica: Napoli, Inter, Roma 6, Lazio, Torino, Fiorentina, Milan, Atalanta,ntus 4, Spezia, Sassuolo, Roma 3, ...

