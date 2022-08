L’80enne che spara alla moglie e si barrica in casa a Bacoli (Di lunedì 22 agosto 2022) Attimi di tensione a Bacoli, nel Napoletano, dove un uomo di 80 anni ha prima ferito la moglie con due colpi di pistola, poi si è barricato in casa. Il tutto è avvenuto in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Terme Romane, tra le frazioni di Baia e Fusaro: lo riporta Repubblica. Adesso i Carabinieri, giunti immediatamente sul posto, stanno cercando di far uscire l’uomo dall’abitazione e uno degli agenti del comando provinciale di Napoli sta negoziando in questo senso. Per un momento sembrava fatta: L’80enne era uscito dal balcone e sembrava sul punto di arrendersi, ma poi è rientrato subito in casa. 80enne spara alla moglie: donna fuori pericolo Stando a una prima ricostruzione, L’80enne ha aperto il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Attimi di tensione a, nel Napoletano, dove un uomo di 80 anni ha prima ferito lacon due colpi di pistola, poi si èto in. Il tutto è avvenuto in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Terme Romane, tra le frazioni di Baia e Fusaro: lo riporta Repubblica. Adesso i Carabinieri, giunti immediatamente sul posto, stanno cercando di far uscire l’uomo dall’abitazione e uno degli agenti del comando provinciale di Napoli sta negoziando in questo senso. Per un momento sembrava fatta:era uscito dal balcone e sembrava sul punto di arrendersi, ma poi è rientrato subito in. 80enne: donna fuori pericolo Stando a una prima ricostruzione,ha aperto il ...

