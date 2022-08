“Indecente”: l’attacco di Letta (e non solo) sul video dello stupro diffuso da Giorgia Meloni. Che risponde (Di lunedì 22 agosto 2022) Il video dello stupro di Piacenza pubblicato dalla leader di FdI Giorgia Meloni non smette (giustamente) di far discutere. Il segretario dem Enrico Letta era immediatamente intervenuto per sottolineare quanto dare cassa di risonanza a quelle immagini fosse irrispettoso e ingiusto anzitutto nei confronti della vittima: “Indecente usare le immagini di uno stupro – ha scritto sul suo profilo Instagram il leader dem – Indecente ancora di più farlo a fini elettorali. Il rispetto delle persone e delle vittime viene prima di ogni cosa”. Non si è fatta attendere la replica di Giorgia Meloni, che ha pubblicato su Instagram un post di risposta a Letta con scritto: “Non consento a Enrico ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Ildi Piacenza pubblicato dalla leader di FdInon smette (giustamente) di far discutere. Il segretario dem Enricoera immediatamente intervenuto per sottolineare quanto dare cassa di risonanza a quelle immagini fosse irrispettoso e ingiusto anzitutto nei confronti della vittima: “usare le immagini di uno– ha scritto sul suo profilo Instagram il leader dem –ancora di più farlo a fini elettorali. Il rispetto delle persone e delle vittime viene prima di ogni cosa”. Non si è fatta attendere la replica di, che ha pubblicato su Instagram un post di risposta acon scritto: “Non consento a Enrico ...

neXtquotidiano : L’ora dello sciacallo “Indecente”: l’attacco di #Letta (e non solo) sul video dello stupro diffuso da Giorgia… - luragiuseppe : RT @JKR_rld: il #TG1 e la sua marchetta INDECENTE a #SannaMarin mentre a suo tempo coordinava l'attacco a #Salvini in spiaggia o #Berluscon… - JKR_rld : il #TG1 e la sua marchetta INDECENTE a #SannaMarin mentre a suo tempo coordinava l'attacco a #Salvini in spiaggia o… - lungoparma : L’attacco non gira, il Parma torna da Perugia con un altro pareggio: Un altro pareggio, il secondo di fila, su un c… - RRandazz : @fattoquotidiano Infatti anche i più ingenui capiscono che l’attacco al RdC serve per finanziare la flat tax. Ma la… -