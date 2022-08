Incidente con monopattino a Origgio | 26enne in ospedale

RaiNews : Un video, girato di nascosto, mostrerebbe i camion militari russi in uno dei reattori della centrale nucleare di Za… - SERGIO32834006 : @DiegoFusaro Ma con il suo cervello da turbofilosofo ...riesce a distinguere tra un INCIDENTE e un atto voluto? - infoitinterno : Morto nell'incidente a San Biagio, ultimo saluto a Sebastiano Marson con abiti bianchi e musica - cfranzini15 : Della serie sciacalla. In ogni caso l’incidente sarebbe potuto avvenire lo stesso (un’auto può uscire di strada con… - verso_il_fronte : Alla luce della gravità dell'incidente occorso sabato e causato da un militare americano, sarebbe ora che i magistr… -

LA NAZIONE

La ricostruzione dell'Secondo la ricostruzione dell'fatta dagli investigatori italiani -il supporto della Polizia americana della Base, anche per le traduzioni di legge - la ......un parcheggio ed è entrata nello "shopping mall" attraverso le doppie porte automatiche dove un blocco di sicurezza era stato rimosso dopo un recente. Il video. La scena è stata ripresa... Tragedia a Carrara, muore a 19 anni in un incidente con la moto Incidente poco prima delle 13 del 22 agosto. Per cause ancora da accertare una moto si è scontrata con un'auto bianca all'altezza del ...Purtroppo in uno sfortunatissimo incidente ha avuto un brutto infortunio che lo terrà lontano dal campo molto tempo": lo ha scritto Josè Mourinho su Instagram pubblicando una foto con la maglia della ...