Gas, stop a Nord Stream: prezzi a +17% L'allarme tedesco: «L'inverno sarà critico» Le Borse affondano: Milano perde il 2% (Di lunedì 22 agosto 2022) Il prezzo per megawattora sale a 286 euro dopo il record di venerdì a 241. L'allarme del ministro dell'Economia tedesco Habeck: «Abbiamo un inverno molto critico davanti a noi. Dobbiamo aspettarci che Putin riduca ulteriormente il gas». In calo il petrolio

