Fondamentali: Atalanta-Milan 1-1 (Di lunedì 22 agosto 2022) Appena tre mesi fa, Milan e Atalanta si sono affrontate in una partita senza storia. Un 2-0 in cui i rossoneri hanno messo il timbro definitivo sullo scudetto, mentre la squadra di Gasperini prendeva atto della conclusione amara della prima vera stagione negativa dell’era. Anche se è passato poco tempo, di cambiamenti tangibili ce ne sono stati, soprattutto per l’Atalanta, anche se a leggere l’undici iniziale un anno fa ci sarebbe sembrata sempre la solita storia. Forse questa partita è arrivata troppo presto per mostrarci delle vere e proprie novità, ma di sicuro gli spunti e le differenze rispetto all’ultimo confronto non sono mancati. Un’Atalanta ancora inespressa, ma forse più solida Nella formazione scelta da Gasperini la notizia più sorprendente è stata la presenza di Malinovskyi, nonostante le vicende relative ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 22 agosto 2022) Appena tre mesi fa,si sono affrontate in una partita senza storia. Un 2-0 in cui i rossoneri hanno messo il timbro definitivo sullo scudetto, mentre la squadra di Gasperini prendeva atto della conclusione amara della prima vera stagione negativa dell’era. Anche se è passato poco tempo, di cambiamenti tangibili ce ne sono stati, soprattutto per l’, anche se a leggere l’undici iniziale un anno fa ci sarebbe sembrata sempre la solita storia. Forse questa partita è arrivata troppo presto per mostrarci delle vere e proprie novità, ma di sicuro gli spunti e le differenze rispetto all’ultimo confronto non sono mancati. Un’ancora inespressa, ma forse più solida Nella formazione scelta da Gasperini la notizia più sorprendente è stata la presenza di Malinovskyi, nonostante le vicende relative ...

