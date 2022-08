F1: Giovinazzi torna in pista nelle libere di Monza e Austin (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - Gli ultimi mesi sono stati davvero duri per Antonio Giovinazzi. Prima l'addio alla F1, scaricato dall'Alfa Romeo, poi l'avventura infelice in Formula E, dove il pilota italiano combatte di fatto per non arrivare ultimo: il team Dragon, il peggiore della griglia, non gli consente di più. Nei weekend in cui non gareggia in Formula E riveste il ruolo di terzo pilota Ferrari e lo si vede in giro nel paddock di F1 con il sorriso forzato di chi non può dimostrare il proprio valore. Ora finalmente un sorriso vero, dopo l'annuncio che tornerà al volante di una F1 per due sessioni di libere, a Monza e a Austin, con la Haas. Una chance chiesta e ottenuta dalla Ferrari, utile per prendere confidenza con le monoposto della nuova era, profondamente diverse rispetto a quelle guidate da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - Gli ultimi mesi sono stati davvero duri per Antonio. Prima l'addio alla F1, scaricato dall'Alfa Romeo, poi l'avventura infelice in Formula E, dove il pilota italiano combatte di fatto per non arrivare ultimo: il team Dragon, il peggiore della griglia, non gli consente di più. Nei weekend in cui non gareggia in Formula E riveste il ruolo di terzo pilota Ferrari e lo si vede in giro nel paddock di F1 con il sorriso forzato di chi non può dimostrare il proprio valore. Ora finalmente un sorriso vero, dopo l'annuncio che tornerà al volante di una F1 per due sessioni di, ae a, con la Haas. Una chance chiesta e ottenuta dalla Ferrari, utile per prendere confidenza con le monoposto della nuova era, profondamente diverse rispetto a quelle guidate da ...

sportli26181512 : Formula 1, Antonio Giovinazzi torna in pista nelle libere di Monza e Stati Uniti: Il pilota di riserva della Scuder… - SimoFerrari22 : @vi_vi_vi2 @matt_2994 Ma tanto hanno piazzato Giovinazzi li tanto per dire che il sedile di Mick non lo lasciano fa… - Tuttipazziperi1 : Il pilota di riserva della @ScuderiaFerrari torna al volante di una vettura di #Formula1, guidando la @HaasF1Team a… - mattiamaestri46 : RT @SmilexTech: Antonio Giovinazzi torna in F1. Parteciperà alle FP1 del GP d'Italia (Monza) e degli Stati Uniti (Austin). Importante sotto… - SportRepubblica : Giovinazzi torna in F1: guiderà la Haas a Monza ed Austin -