smenichini : Adesso, dopo i clamorosi successi su #Amendola #Sensi #Ceccanti #Nannicini e #Muroni (nonché le relative esclusioni… - mirbar74 : @photoale67 @fattoquotidiano Chiunque vinca le elezioni lo vorrò vedere con uno degli autunni più caldi, in tutti i… - paoloigna1 : RT @smenichini: Adesso, dopo i clamorosi successi su #Amendola #Sensi #Ceccanti #Nannicini e #Muroni (nonché le relative esclusioni), alzia… - Tagliafe : RT @smenichini: Adesso, dopo i clamorosi successi su #Amendola #Sensi #Ceccanti #Nannicini e #Muroni (nonché le relative esclusioni), alzia… - simonettapelle1 : RT @smenichini: Adesso, dopo i clamorosi successi su #Amendola #Sensi #Ceccanti #Nannicini e #Muroni (nonché le relative esclusioni), alzia… -

Il Sannio Quotidiano

... Marcello Pera , che guiderà il listino per l'al Senato nel collegio Campania 1. Spazio ... Andrea Catarci (al posto di Filippo), e Monica Cirinnà. In Basilicata, dopo l'uscita di scena ...Domani 22 agosto i partiti dovranno presentare le liste da presentare allepolitiche del 25 settembre. Le formazioni sono quasi completamente definite e anche le più ...posto di Filippo... Elezioni: Sensi (Pd), ‘Fdi cancella tweet su devianze ma non basta, chieda scusa’ Roma, 22 ago. "Questa vergogna infinita è stata eliminata dalla macchina della propaganda di @FratellidItalia. Non basta. Aspettiamo le scuse a chi è stato insu ...La dead line è fissata alle 20 di questa sera, lunedì 22 agosto. Entro quell'ora i partiti devono aver depositato l'elenco definitivo delle liste dei candidati in corsa per ...