(Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "In? No. La legge consente la divulgazione di materiale sensibile senza il consenso della vittima? No. Giorgia #, pubblicando il video di uno stupro, ha violato la Legge dimostrandosi più amica dei sondaggi che delle donne". Così Pinadel Pd su twitter.

Benevento . Si è svolta questa mattina una riunione con i candidati capilista del Pd alla Camera, Stefano Graziano e Piero De Luca, con la vicepresidente del Parlamento Europeo Pinae i candidati del Pd del Sannio, Antonella Pepe e Mino Mortaruolo. Al centro dell'incontro il rilancio dell'iniziativa politica del Partito Democratico della Campania e il coinvolgimento ...Lo afferma la vicepresidente del Parlamento europeo Pina, esponente del Pd. Elezioni: Picierno a Meloni, 'in campagna elettorale non è tutto lecito' No. Giorgia #Meloni, pubblicando il video di uno stupro, ha violato la Legge dimostrandosi più amica dei sondaggi che delle donne". Così Pina Picierno del Pd su twitter.Con «l'entusiasmo di una ragazza che non ha età», Liliana Trovato si candida all'uninominale Caserta in quota Pd. La consigliera comunale di Caserta è ...