Elezioni 2022 | Salvini | “No vip in lista | ma chi farà bene in Parlamento”

(Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “Noi non abbiamo vip” in“ma a Palermo candidiamo il presidente dell’Unione italiana ciechi, a Bari il presidente di Federanziani, a Napoli un docente universitario” che si occupa “di un ambientalismo non ideologico. Noi non abbiamo volti noti televisivi ma imprenditori, rappresentanti del mondo del volontariato che sapranno farein”. Così Matteoa Rtl 102.5. Confermati inanche i vertici istituzionali leghisti. “A me piacerebbe che tutti si confrontassero con tutti. Spero che nelle tv pubbliche e private tutti abbiano modo di confrontarsi con tutti. Io con Letta mi confronterei domani mattina”, ha poi detto a proposito dei dibattiti tra leader politici in tv. L'articolo proviene da Italia Sera.

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022| Mentana propone un confronto tra i leader dei 4 Poli su La7 #ANSA - fattoquotidiano : Elezioni, il politologo Pasquino: “Campagna senza idee e senza vita”. E su Meloni: “Con lei l’Italia perderà soldi… - FirenzePost : Elezioni, Salvini: “chiuse le liste della Lega. reddito cittadinanza va modificato, non abolito” - umbriajournal_ : Elezioni Politiche 2022, Italia sovrana la prima lista depositata, c'è tempo fino alle 20 di oggi -

la Repubblica

Ma secondo Naim ci potrebbe essere una sorpresa nelledi Midterm a novembre. L'esito non sembra così scontato a favore dei Repubblicani, profetizzato dai sondaggi a causa del carovita, la ...Pentastellati primi a consegnare gli elenchi. Di Finizio con i No vax di Ugo Rossi. In gara anche Italexit e il partito di Di ... Elezioni politiche 2022 ultime notizie oggi Relativamente rapidamente, è stata in grado di soddisfare in modo soddisfacente tutti gli indicatori che misurano il successo di una transizione: ha tenuto elezioni libere e democratiche alla fine del ...Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani, che stamattina hanno depositato in Corte d’Appello le liste dei candidati azzurri alle ...