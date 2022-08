ELEZIONI 2022 | BRUNO VESPA OSPITA IL CONFRONTO TRA ENRICO LETTA E GIORGIA MELONI

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 22 agosto 2022) Manca circa un mese allePolitiche, e la tv, medium per antonomasia, sta informando gli aventi diritto in maniera pressoché esaustiva. In particolar modo Rai1 dedicherà nelle serate del 7 e del 15 settembre, due speciali realizzati dal Tg1 e dalla Direzione Approfondimenti, nei quali si confronteranno i principali leader politici. A queste due serate, se ne aggiunge una terza, ovvero quella del 22 settembre. La serata sarà in mano ae il suo Porta a Porta, e vedrà lo “scontro politico” tra. Questi tipi di confronti non saranno nuovi, poiché li possiamo già trovare negli approfondimenti di SkyTg24.