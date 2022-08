Classifica FIMI: continuano i domini de La Dolce Vita (singoli) e di Sirio (album). Elodie fa nuovamente tripletta in Top20 (Di lunedì 22 agosto 2022) Elodie - Instagram Pochi cambiamenti nella Classifica FIMI dal 12 al 18 agosto 2022. Le Top5 dei singoli e degli album sono infatti rimaste invariate rispetto alla scorsa chart ed hanno consacrato, ancora una volta, il trio formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei e il rapper Lazza. Continua inoltre l’ottimo riscontro di Elodie, presente in Classifica con tre brani. Oltre alla conferma del primato de La Dolce Vita, sono intatte le restanti posizioni della Top5, dove si trovano rispettivamente i Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe, i Boomdabash con Annalisa e la loro Tropicana, Caramello di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo e Rhove con Shakerando. Sale invece di una posizione Fred De Palma con Extasi, che di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 agosto 2022)- Instagram Pochi cambiamenti nelladal 12 al 18 agosto 2022. Le Top5 deie deglisono infatti rimaste invariate rispetto alla scorsa chart ed hanno consacrato, ancora una volta, il trio formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei e il rapper Lazza. Continua inoltre l’ottimo riscontro di, presente incon tre brani. Oltre alla conferma del primato de La, sono intatte le restanti posizioni della Top5, dove si trovano rispettivamente i Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe, i Boomdabash con Annalisa e la loro Tropicana, Caramello di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo e Rhove con Shakerando. Sale invece di una posizione Fred De Palma con Extasi, che di ...

Missi65 : RT @proudmengons: Buongiorno da King MM che con materia ritorna in top 20 nella classifica fimi 2 platino sempre più vicino ?? https://t.co… - TataChips86 : RT @itparade_: “Tropicana” dei @boomdabash e @naliofficial rimane stabile alla #3 nella classifica settimanale singoli. (@fimi_it) - lucifer89068897 : RT @NaliStats: ?? CLASSIFICA #FIMI ?? SETTIMANA #33 ?? #Tropicana ?? #3 nella Classifica Singoli (=) ??????? @NaliOfficial ?? @BOOMDABASH #Anna… - sogniinfumo : RT @_maridl: #StrangisEP è fuori dalla classifica album FIMI. Ha debuttato #1 ed è rimasto in classifica per 10 settimane, il più a lungo… - MariaRo90140382 : RT @_maridl: #StrangisEP è fuori dalla classifica album FIMI. Ha debuttato #1 ed è rimasto in classifica per 10 settimane, il più a lungo… -